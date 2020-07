Stimulering til boligkjøp

Meninger

Stimuleringsmidler til boligbygging ble første gang vedtatt i Ibestad kommune i 2010. Dette innebar at førstegangsetablerere under 40 år kunne søke om tilskudd på inntil kr. 200.000 for kjøp av ny bolig utenfor regulert boligfelt, kr 100.000 for ny bolig i kommunale boligfelt, samt kr. 75.000 til kjøp og større renoveringstiltak for eksisterende boliger.

Vi vet ikke om noen andre kommuner i Norge som har slike ordninger. Det er utrolig positivt at Ibestad kommune kan støtte unge førstegangsetablerere på en slik måte! Dette er politikk som skaper bolyst og gjør oss attraktiv. Utelukkende positivt! Det var nettopp det som var bakgrunnen for at ordningen ble innført. Før en slik ordningen revideres er det viktig å sette seg inn i boligmarkedet i kommunen. Hvilke type boliger blir kjøpt og solgt? Blir det bygd boliger? Skal en legge til rette for unge førstegangsetablerere så må man se på dette, samt hva unge foretar seg på boligmarkedet.

Tall hentet fra SSB forteller oss at i perioden 2000-2009 ble det bygd 3 hus i kommunen, 2 eneboliger og 1 våningshus. I samme periode skiftet 111 eksisterende boliger eier. Ser man på perioden etter ordningen trådte i kraft (2010-2019) har 107 boliger skiftet eier, mens det har blitt bygd 12 eneboliger og 3 våningshus. Av disse totalt 15 boligene oppsatt i perioden har eiendomsselskapet til kommunen (Ibestad Eiendom) oppført 6 av disse. Det gir oss potensielt 9 boliger oppsatt av unge førstegangsetablerere i kommunen. Hvem som har kjøpt de 107 boligene i kommunen forteller ikke tallene fra SSB, men kommunen opplyser å ha betalt ut kr. 450.000 i stimuleringsmidler til kjøp og større renoveringstiltak for eksisterende boliger. Visst alle som søkte om støtte fikk utbetalt makssummen betyr det at vi i 2019 hadde 6 førstegangsetablerere under 40 år som flyttet til kommunen vår. Positivt!

Det gir oss et tydelig bilde av boligomsetningen i Ibestad kommune. Man kan enkelt se at unge som flytter til kommunen vår ønsker å kjøpe eksisterende boliger fremfor å bygge. Det er også verdt å merke seg at Ibestad kommune har over 400 fritidsboliger. Mange av disse befinner seg i sentrale strøk i kommunen og benyttes ikke som feriehus/ sommerhus. Det er med andre ord nok av boliger i kommunen for de som ønsker å finne lykken i Norges vakreste øykommune.

Så til saksbehandlingen i kommunestyret. Fra Formannskapet lå det en innstilling fra Høyre og Senterpartiet om å øke summen for nye boliger utenfor regulerte boligfelt, samt til nye boliger i kommunale boligfelt, med 50.000 kr. I samme sak ønsket de imidlertid å redusere tilskudd til kjøp og renovering av eksisterende boliger fra 75.000 til 50.000 kr. Vi i Ibestad Arbeiderparti er enige med posisjonen i at det er fornuftig å justere opp summene på begge kategoriene for nybygg, men mener samtidig at det er feil at man skal justere ned summen for kjøp og renovering av eksisterende boliger. Tallenes som jeg har presentert her er klare. Unge tilflyttere ønsker å kjøpe hus som allerede befinner seg i kommunen vår, fremfor å bygge nytt. Derfor fremmet vi et forslag både i Formannskapet og i Kommunestyret om å øke summen fra kr. 75.000 til kr. 100.000. Dette stemte Høyre og Senterpartiet i mot.

Historien slutter imidlertid ikke der. I kommunestyret ble det argument med at man ønsket å generere støtte til nye boliger, og ikke til kjøp av eksisterende boliger. Uten forvarsel, ut av det blå og uten debatt endret også posisjonen sitt forslag fra formannskapet. De beholdt riktig nok summen på kr. 75.000, men endret det fra å gjelde både kjøp og renovering til bare å gjelde bare renovering, med beregnede kostander over kr. 500.000. Dette betyr at for å få de inntil kr. 75.000 du kan innvilges i stimuleringsmidler må du altså renovere huset ditt for kr. 750.000 eller mer.

Ibestad Arbeiderparti mener og ønsker at formålet med stimuleringsmidlene skal være å hjelpe unge til å etablere seg i kommunen vår, på de unge sine vilkår. Å bygge hus er dyrt. Det å bygge et hus i Ibestad kommune medfører stor økonomisk risiko, større enn i en større kommune som Harstad. Skulle man ved en senere anledning se seg nødt til å flytte, er man nærmest garantert å lide stort økonomisk tap i huset man valgte å bygge i kommunen vår. Mest sannsynlig langt ut over de kr. 250.000 man kan få gjennom stimuleringsmidlene. Derfor velger de fleste som ønsker å flytte til kommunen vår å kjøpe eksisterende bolig i første omgang. Noe statistikken underbygger på det sterkeste. Etter de vedtatte endringene fra samarbeidspartiene Høyre og Senterpartiet vil unge etablerere, som vi sårt trenger, ikke få støtte til å kjøpe egen bolig i kommunen. Med mindre du, innen ett år, renoverer boligen for minimum kr. 500.000, og helst kr 750.000.

Er dette da en god ordning som treffer unge mennesker som ønsker å flytte til Ibestad kommune? Ibestad Arbeiderparti tror ikke det. Det er nemlig slik at unge i dag ønsker å komme inn på boligmarkedet så tidlig som mulig. De ønsker å kjøpe eget fremfor å leie. Selv om boligmarkedet er dårlig er vi tvilende til om hvorvidt en ung familie, som ønsker å etablere seg i kommunen vår, både har råd til å kjøpe hus OG renovere det for minimum kr. 500.000 innen 12 måneder. Vi tror dessverre at endringene som ble gjennomført på ordningen i forrige kommunestyret vil føre til færre unge førstegangsetablerere i kommunen vår fremtiden. Å gjøre det mest brukte stimuleringsmidlet til kjøp av bolig så godt som uoppnåelig for unge førstegangsetablerere vil neppe føre til at unge heller velger å bygge hus i kommunen vår. Det vil høyst sannsynlig føre til at færre velger å flytte til vårt lille paradis. Noe som er ufattelig synd for det lille, og stadig minkende, samfunnet vårt.

Derfor kan Ibestad Arbeiderparti allerede nå love at vi kommer til å kjempe for å få endret dette ved budsjettreguleringen for 2021, slik at unge igjen kan få støtte til kjøp av eksisterende boliger i kommunen. Vi ønsker å skape bolyst gjennom å legge til rette for unge som vil komme til kommunen vår på deres vilkår, ikke legge føringer på hvordan de kan etablere seg i kommunen vår på våre vilkår.