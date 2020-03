Edvins frispark: Hoppende glade kvinner

Meninger

Noen av dem svever langt – kanskje ikke helt til Blokksberg, men minst hundre meter. Sånn er utviklinga. Ingen vet hvor dette ender. Ingen vet hvor jentene til slutt lander. Kanskje svever de i all evighet? Jenter og litt mer voksne kvinner klatrer stadig høyere og snart når de oss brave mannfolk i buksebeinet og drar oss ned fra seierspallene.

I bakkehopping handler alt om å være så lett som mulig – fjærlett. Mange skihoppere er gjennomsiktige. I en sånn idrett har jenter på streng diett faktisk langt bedre forutsetninger enn beinkraftige og baktunge gutter. Snart flyr jentene ifra oss kraftkarer. Flyfiller- rett og slett. Sånt egner de seg til. Guttene gjør lurt i holde dem unna gutteklassen. Noe må vi ha for oss selv. Det er pinlig når jentene flyr forbi mens de vinker farvel og adjø til oss med hår på brystet. (Det håper jeg jentene aldri får)

I VM for skyskitere ble det mye styr og oppmerksomhet fordi jentene hopper og danser når de kommer i mål etter noen strafferunder i skiløypa. De hopper av glede – og blir fotografert av en siklende flokk av mannlige fotografer som liker at kvinner hopper og danser rundt dem. Kvinner er som skapt for å hoppe. Både her og både der. Men nå begynner de sannelig å protestere. Spørsmålet er; Hvorfor skal jentene hoppe på seierspallen – når guttene står som statuer i et vokskabinett - bom stille? Svaret er selvsagt at menn er langt flinkere til å holde bakkekontakt. Kvinner har en lei tendens til å ta helt av-spesielt i visse butikker. Den satt! Den tenker jeg var en innertier. Et blinkskudd.

Guttene hopper ikke. Mennene hopper ikke. De løfter bare skiutstyret og annet utstyr og får dugelig betalt fra sponsorfirmaene for det. Dersom jentene løfter et eller annet er betalinga mye mindre. Hvorfor er det sånn? spør kranglevorne jenter. De vil ikke lenger hoppe når de blir bedt om det. Dette er ikke noe nytt for meg. Det er lenge siden kona sluttet å hoppe og danse. Hun hopper hverken opp eller ned – hit eller dit. I alle fall ikke når jeg ber henne om det. Jeg har faktisk også prøvd å få henne til å legge seg ned, men heller ikke det nytter. Ikke i det hele tatt. Hun står på sitt. Og jubel er det lite av. Sånn er det blitt. Det er sjelden jeg føler meg som noen seierherre. Det er gode grunner til det.

Men hva skal vi gjøre når kvinnene begynner å protestere på alt vi ber dem om? Mange har med stor interesse fulgt vår geniale sjakkspiller Magnus Carlsen og hans bedrifter. Noen har også lagt merke til at hans motspillere alltid er menn – på en måte. Det finnes bare mannlige sjakkspillere. Dersom kvinner vil spille sjakk eller Dam eller Ludo må de stille i egen klasse. De har absolutt ingen ting i samme klasse som menn å gjøre. Sånt er lett å forstå når det gjelder kulestøt og Rugby, men hvorfor kan ikke kvinner måle seg med menn i brettspill? Jeg spør, men evner ei å svare.

En nærliggende forklaring er naturligvis at Magnus Carlsen eller andre delvis mannlige sjakkspillere vil få problemer med konsentrasjonen dersom motspilleren på andre siden av bordet lener seg framover brettet og velter kongen med en yppig barm. Noen kaller det pupper. Sånt kan absolutt forstyrre og ødelegge mye. For ikke å snakke om de øyekastene mange kvinner sender over bordet i retning av oss stakkars menn. Blikk kan drepe – og i alle fall lage kaos i hodet på betydelig roligere menn enn Magnus Carlsen. Ja, du vet vel det meste om sånne forstyrrelser og kaos i hodet, sier kona. Noen ganger lar man bare være å svare- jeg og skynder meg heller inn på badet og låser døra. Der sitter jeg dørgende stille. Lenge.