Har Harstad rett fokus?

Meninger

Men om arbeidsplassene er der, eller vil komme, er det likevel avgjørende at vi tiltrekker oss arbeidskraft, ung arbeidskraft.

Da er det naturlig at de som vil ta flyttelasset og komme hit til byen etterspør to ting:

- Fins det et boligtilbud som matcher min/vår inntekt?

- Hvordan er infrastrukturen og tilbudet til våre barn hva gjelder skoler/utdannelse og fritid?

Jeg vet ikke hvilken strategi kommunen har for at arbeidskraften som etterspør de to nevnte områdene vil velge nettopp Harstad, i konkurranse med Tromsø, Alta , Bodø, Svolvær etc

Men skal man dømme etter hva som kommer fram i media og i sosiale medier, er det mest fokus på nye, kommende store(høge) prosjekter.

La meg bruke nettopp dette til å belyse hva jeg tror er feil fokus.

La oss håpe at vi kommer til å få suksess med å fylle opp alle hotellsenger og kongressaler, det vil selvsagt være fenomenalt for byen. Ingen tvil om det!

Men i kjølvannet av dette vil det trenges arbeidskraft. Noen må re senger og vaske hotellrommene, noen må jobbe på kjøkkenet, noen må være servitører og kelnere osv. osv.

Det er jo en kjent sak at alle disse yrkene er dårlig avlønnet, ja lavtlønnsyrker. Men arbeidskraft må vi ha ellers faller suksessen med fulle hotellsenger.

Da må byen selge seg som den beste å flytte til!

Med andre ord da spørs det hva som er svarene på de ovenfor nevnte områdene:

- Tilgang på bolig tilpasset lønnsnivået for nyetablerte og barnefamilier

- Hvor attraktivt og tilpasset er tilbudet til barn/unge

Harstad mangler ikke utbyggingsprosjekter hva gjelder bolig, men har inngangsbilletten blitt for høy og for ensidig tilpasset de veletablerte med penger? Ja jeg spør.

Men det som utvilsomt vi bør kunne trekke frem som et positivt trekkplaster er at Harstad har et meget godt og velutbygd tilbud hva gjelder barnehager og skoler (og flere nye vil komme), kulturskole, videregående/universitet. Og her er utallige tilbud hva gjelder fritid, med innendørs haller og tilrettelagte arenaer av mange slag, for både sommer og vinter.

I tillegg kommer tilbud innenfor kultur, spesielt vil jeg peke på skolekorps.

Konklusjon: Drukner disse vesentlige områdene for en nytilflytter opp i all oppmerksomhet på nytt torv/sentrum, nye hoteller, restauranter, kongresser og kino og bibliotek osv? Har vi feil fokus for å tiltrekke arbeidskraft?

Dette handler altså om å gjøre seg attraktiv - om ikke for hele livet - men for den målgruppen byen trenger, nemlig ny og ung arbeidskraft.