Harstad, en kommune å være stolt av

Meninger

De siste to tiårene har det skjedd stor utvikling som tilrettelegger for trivsel i Harstadregionen. I 2003 åpnet Grottebadet, en perle av et badeanlegg til glede for små og store. Etter dette har vært fremmet mange gode prosjekter, noen er realisert og andre har forblitt drømmer på skriveblokka. Alle disse prosjektene, realisert eller ei, har gitt legitimitet til å ha store visjoner, og det har vært gitt rom for å heie på alle drømmene og visjonene for byen, kommunen og distriktet.

Bare i det siste har det blitt gjennomført og åpnet flere små og store prosjekter: Tufteparken, Sykkelparken i Blåbærhaugen, Tianhallen, Trondenesveien, Torvet/Rikard Kaarbøs plass, Ny lekepark i Generalhagen, Tunnel til Bjarkøy og bru til Sandsøy, forlengelsen av Stien langs sjøen og nå Harstadåstunellen. Vi er jammen heldige som har så mange som tar initiativ og vil noe her i Harstad!

Ofte stilles prosjekter opp mot kjerneoppgaver for kommunen, en politisk felle det er lett å bli fanget i, som ofte fører til «polariseringer» i stedet for løsninger. Det er viktig med balanse mellom de ulike oppgavene kommunen har. Det må satses på de unge og tilrettelegge for at disse skal trives her. Dersom vi ikke har barn og unge voksne, vil vi heller ikke ha noen til å utføre mange av kjerneoppgavene til en kommune i tiden som ligger foran oss.

Befolkningsutvikling de neste ti årene tyder på at vi kommer til å måtte konkurrere om arbeidskraften, og derfor er det viktig å sikre at de unge vil komme hjem etter utdanning og søke at unge vil velge Harstad som sitt bosted etter endte studier eller kanskje bare på førstegangs vikarjobb, eller etter besøk hos familie og venner.

Jeg mener derfor at det er viktig å tilrettelegge for bygging av idrettshaller for mangfoldig idrett, moderne kino, godt tilrettelagt bibliotek, et sentrum som ønsker velkommen og tilrettelegge for lett tilgang til naturopplevelser. Vekst er viktig for Harstad, det må satses på attraktivitet i alle livsfaser. Fra gode barnehager og skoler, til aktiviteter som tilfredsstiller ungdommer og voksne, gode trygge arbeidsplasser og gode sykehjemstilbud når det behøves.

Det skjer mye bra hos oss i Harstad kommune og omland, vi har god grunn til å være stolt over det vi får til sammen.