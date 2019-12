Nye kutt for små og mellomstore kommuner

Meninger

Bruddstykker av uttalelsen ble senere referert i pressen, men det gleder meg å registrere at flere innbyggere har etterspurt å få se uttalelsen i sin helhet. Derfor må jeg be om spalteplass for å få denne på trykk i avisen.

Her er uttalelsen:

Kvæfjord kommunestyre behandler budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 i erkjennelsen av at økonomien til nøktern drift og nødvendige investeringer ikke står i forhold til den inntektssiden som burde være på plass for å unngå betydelige innhugg i reservene.

Dette skyldes i størst grad det faktum at regjeringen og flertallet på Stortinget viderefører et opplegg som krymper økonomien for små og mellomstore kommuner. Dette er utvilsomt en strategi for å fremskynde en ny runde med kommunesammenslåinger som er i strid med det innbyggerne gjennom folkeavstemninger har svart klart nei til. Det må også være hevet over tvil at dette er et ledd i den pågående sentraliseringsprosessen i samfunnet vårt.

Kommunestyret synes det er betenkelig at regjeringen stadig viser til at kommunene i Norge har fått betydelige økte inntekter, men ikke nevner at små og mellomstore kommuner i virkeligheten får betydelige reduksjoner i sine inntekter. Slike feile fremstillinger fra regjeringens side gjør at innbyggerne får et helt feil bilde av de faktiske forhold.

Kommunestyret har en klar målsetting om at innbyggerne i alle aldre og uansett bosted skal føle trygghet for de velferdstilbudene Kvæfjord kommune skal gi og som vi alle er avhengige av, men ser klart at dette vanskeliggjøres av regjeringen og stortingsflertallets politiske linje.

Kvæfjord kommune er som distriktskommune svært avhengig av sentrale bestemmelser. Når da regjering og stortingsflertallet «over natten» foretar store endringer som i betydelig grad svekker kommuneøkonomien så blir kommunenes pålagte planlegging helt umulig. Dette er det innbyggerne som i sin tur får merke konsekvensene av.

Kommunestyret ønsker å signalisere at til tross for at dagens regjering og stortingsflertall svekker kommunens rammebetingelser så er det fortsatt et mål å ha høy kvalitet på kjerneoppgavene i Kvæfjord kommune. Dette setter imidlertid store krav til omstilling og drift, men da på en måte som ikke skal drive rovdrift på våre ansatte.

Kommunestyret vil berømme alle ansatte for den viktige jobben de gjør i en tid med krevende økonomiske forhold.

Kommunestyret vil med dette komme med en sterk henstilling til regjering og Storting om snarest å forbedre økonomien for små og mellomstore kommuner før det rammer velferdstilbudene og bosettingen i distrikts-Norge ytterligere.

Kommunestyret viser i denne forbindelse til at vi er inne i en tid hvor folketallet i nord nå opplever en dramatisk nedgang. Et viktig mottiltak vil være å gi kommunene økonomiske rammer som fremmer en positiv utvikling og bo-lyst i alle deler av landet. Samtidig er det svært viktig å bremse den ødeleggende sentraliseringen som pågår.