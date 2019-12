Meninger

Hva er egentlig parterapi, hvorfor oppsøke parterapi og hvor kan man få det?

For å begynne med det siste først: Den eneste offentlige tjenesten som tilbyr parterapi er familievernet. Det er 10 familievernkontor spredt utover de tre nordligste fylkene. Vi som jobber her er i hovedsak psykologer og familieterapeuter. I tillegg til det offentlige tilbudet finnes det i de største byene privatpraktiserende familieterapeuter og psykologer som tilbyr parterapi.

De fleste som har levd i samliv kan si seg enige i at det ikke bare er enkelt. En mann som ringte og bestilte time sa at han hadde fått kniven på strupen av kona. Hun hadde sagt at enten fikk han bestille time til parterapi, eller så var forholdet over. Han ante ikke hva parterapi var, men tenkte at det ikke kunne være i nærheten av så ille som å bli alene. Så han tok sjansen.

De fleste ønsker parterapi for å få det bedre i forholdet. Andre ønsker å finne ut om de skal fortsette å være sammen.

I første time er det vanlig at paret blir bedt om å fortelle hva problemet er, fra hvert sitt ståsted. De to er nødvendigvis ikke enige om hva som er problemet. For noen er det at de kommuniserer dårlig. De forstår ikke hverandre. Det kan handle om at de har ulik erfaringsbakgrunn eller at de stenger av fordi de kjenner seg kritisert og ikke god nok. Kommunikasjonen kan være preget av krangler som utløses av noe bagatellmessig og som ender med trusler om samlivsbrudd. Enkelte par strever med at den ene blir svært pågående når konflikttemaer skal drøftes, mens den andre trekker seg unna.

Hos enkelte ender krangler med vold. Det er det mest alvorlige av alle par- og familieproblemer. Omfanget er betydelig. Det er en del av problemet i rundt 20 prosent av sakene i familievernet. Vi vet at vold ødelegger kjærligheten og skaper utrygghet for voksne og barn, og i tillegg er skadelig for psykisk og fysisk helse. Av den grunn spørres det om vold. Hvis svaret er ja, foreslås det gjerne annen behandling først, for eksempel sinnemestringskurs.

Det mest vanlige par krangler om er fordeling av husarbeid, økonomi og sex. Unge par strever gjerne med alt dette. I parterapi får paret mulighet til å snakke med hverandre i ro og fred, uten å bli forstyrret av barn, TV eller noe som absolutt må gjøres. I terapirommet styrer terapeuten ordet, slik at avbrytelser ikke er mulig og begge får komme til ordet. Mye løses bare av den andre forstår. «Jeg kan se at det er slik du opplever det» Mange opplever at det å bli lyttet til og forstått er med på å roe nervesystemet, og kranglene avtar.

Det er ikke uvanlig at parterapeuter kommer med konkrete råd. Det kan være alt fra tips om hvordan fordele arbeidet i hjemmet til hvordan håndtere at man ikke er i takt når det gjelder seksuelle behov. Av erfaring vet vi at å krangle om sex i senga ikke stimulerer til mere sex, heller tvert imot. Det fører også vanligvis til større ulyst å presse partneren til sex. Et råd kan derfor være at paret snakker sammen om sex på andre tidspunkt enn etter at de har lagt seg, og at de nysgjerrige på hverandres tanker om utfordringer knyttet til både vennskap, nærhet og seksualitet.

Hvordan komme videre i parforholdet etter utroskap er et annet tema som gjør at enkelte oppsøker parterapi. Det som av den ene kanskje bare opplevdes som et overfladisk seksuelt sidesprang, kan av den andre oppleves som et stort svik og god grunn for samlivsbrudd. Den som har vært utro må ta ansvar for det som er gjort, og vise gjennom både ord og handling at han eller hun satser på partneren. Å prøve å legge det bak seg uten å snakke om det er sjelden lurt. Gjenoppbygging av tillit krever tid og at begge er villige til å satse.

Et godt parforhold betyr mye for livskvaliteten. I tillegg vet vi at barn kan bli utrygge og utilpassede hvis foreldrene krangler og ikke har det godt sammen. Vi vet også at barn blir lei seg når foreldrene skilles. Parterapi kan derfor være et godt forebyggende tiltak og viktig bidrag til å gi barna en god oppvekst. Man trenger verken å være verdikonservativ eller moralist for å si at det er viktig satse på parforholdet. Oppfordringen blir derfor å oppsøke parterapi hvis forholdet skranter.