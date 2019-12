Gjenåpning av Ervik skole - en desentralisert skolestruktur

Meninger

Grunnen her er som vi ser ellers i landet, nedlegging av distriktskoler til fordel for en sentralisering. Argumenter som ble brukt for en nedleggelse av Ervik skole var at elevtallet sank. Videre at barnehagen trengte nye lokaler. Nedlegging av skolen er ikke svaret på at kommunen trenger barnehage på nordsia byen. Når det gjelder elevtallet er heller ikke kommunens tall troverdige.

Hva skjer i Ervik bygda nå?

Bygdefolket har tatt skjeia i egen hand og fått gammelskolen fra 1892, som var for dårlig til å barnehagedrift opp å framstå som et Bygdehus. Bygdestua er i dag et sted der bygdefolket møtes. Et samlingssted som er savnet etter nedleggelse av skolen.

Det gir liv til bygda!

I forbindelse med plassproblemer på den sentraliserte Bergsengskolen har vi nå sett at løsningen er en brakkerigg i påvente av en permanent løsning: NYBYGG! Et nybygg som det ikke fins passende tomt å bygge på. Et av forslagene er å «rive nybygget» slik at et større bygg kan reises. Vi ser at brakkerigger utkonkurrerer en fullverdig skole i Ervika. Hvordan kan dette lønne seg når bygdefolket har skolen klar? Vi ser at byen strekker seg lenger og lenger mot nord. En skole i Ervika vil aldri være ulønnsomt.

I Ervikbygda er det et generasjonsskifte. Unge barnefamilier flytter inn i gamle hus, som igjen fører til økning av barnetallet og som igjen skal ha en skolepult. Elever fra Mustadparta jordet vil ha samme avstand til skole enten den er i Ervika eller på Bergseng. Ervik skole kan, slik den står i dag selv med 2 barnehager og et læringssenter romme et godt skoletilbud til elever på småskole trinnet. Videre er det her ledig tomteareal til et nybygg slik at ny skole på Bergseng kan bygges i et mindre format.

Nordbygda skole er et kjent begrep, så vel for skoleadministrasjonen som for bygdefolket på Aun, Kasfjord og i Ervika. Skolene var organisert under samme rektor. En slik felles organisering med Bergseng skole kan igjen finne sted. En kan tenke seg at Nordbygda skole kan se dagens lys igjen, der Ervik skole kan organiseres som en fillial under Bergseng, med felles rektor. Og hvor småongan kan ha en skoletilhørighet nært sitt bosted. I følge forskningen så er de fådelte skoler best i klassen i å forberede elevene til Livets skole. Og det er vel det som er skolens formål.

Bygdefolket vil hilse en diskusjon og et positivt vedtak om et skoletilbud i Ervika velkommen. Gjenåpning av Ervik skole bør skje snarest.

Politikk handler om folks hverdagsliv. Og et vedtak om at Ervik skole skal være nedlagt kan gjøres om ved politisk vilje og et tastetrykk!