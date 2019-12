Meninger





Frps og Høyres politikk som tar vekk penger fra unger som trenger tannregulering og briller er urettferdig og usosial. Arbeiderpartiet vil heller ha et mer rettferdig Norge med bedre fordeling - på felt etter felt!

Også dem som har råd til en Porsche eller Jaguar, har muligheten til bidra litt fellesskapet som alle oss andre. Men Arbeiderpartiets fornuftig grasrotforslag om å ta ned noe av sponsinga av de mest luksuriøse el- bilene, påstår høyreregjeringa med Trine Skei Grande er «misunnelse»!

Dersom Skei Grande eller Siv Jensen tror dette er misunnelse, overser dem kjernen i det som har gjort Norge til et så bra land å bo i. Det er et sosialt demokrati som løfter arbeidstakere og våre familier. Et sikkerhetsnett som skaper trygghet for alle. Små økonomiske forskjeller som gjør at vi stoler på hverandre. Alt dette er det stikk det motsatte av misunnelse! For det handler jo nettopp om å løfte hverandre og å løfte i flokk. Det gir bedre liv for oss alle.

Sannheten er at Norge er mulighetens land. Vi kan forsterke velferdsstaten, skape framtidshåp og nye arbeidsplasser. Men nå kuttes det i stedet i velferden til folk. Grunnleggende tjenester står i fare under den stadig økende skjevfordeling og sentraliseringa fra høyreregjeringa. Landet skal bygges, ikke demonteres med alt fra felles velferdsgoder til tingretter og skattekontor!

Norge trenger nå virkelig en ny og mer rettferdig regjering. Forskjellene må ned. Fornuften må fram. Tryggheten må igjen bli et gode for oss alle!