Elbilene må bidra

Meninger

Elbiler er som kjent støyfrie. Om elbilpolitikken kan man ikke helt si det samme. Trine Skei Grande mener misunnelsen må være sterkere enn ønsket om en utslippsfri bilpark når Ap vil ha et tak på momsfritaket for elbiler som koster mer enn 600.000 kroner.

Både Venstre, Høyre og Frp har gått høyt på banen. Moms på det overskytende av de 600.000 inngår i et budsjettforslag hvor Ap prioriterer interessene til helt vanlige arbeidsfolk, forklarer Jonas Gahr Støre og poengterer at rettferdighet og omfordeling må inn når klimapolitikken planlegges. Det er i alle fall enighet om målet, en bilpark uten CO2-utslipp innen 2025. Realismen i dette kan diskuteres. Men det trengs i sannhet også en grundigere debatt - og plan - for den videre overgangen fra fossildrevet til fossilfri.