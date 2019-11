Kommentar: Endelig skal vi få toppe dette!

Meninger

Datoen er 11. august. Årstallet er 2013. Med sol fra skyfri himmel sykler jeg inn til byen tidlig den søndagen – iført vikingkostyme. Jeg ruller forbi gående og syklende, som alle er ute i samme ærend. De skal delta på det som skal vise seg å bli tidenes folkefest i Harstad: Arctic Race of Norway.

Thor Hushovd & co er fremdeles et godt stykke unna startstreken på Sortland, og først om mange timer, nærmere bestemt rundt kl. 17, skal vinneren av verdens første sisteetappe i Arctic Race of Norway krysse målstreken på Sama. At det skulle bli vår egen Thor Hushovd, var noe vi på det tidspunktet bare kunne håpe på. Men sånn ble det, og ennå kan jeg høre jubelen i det Hushovd´n strekker armene i været. Ennå kan jeg se for meg et folkehav som med stort og smått ble estimert til å telle et sted mellom 20.000 og 25.000 mennesker. Det er 17. mai – kanskje ganger to!