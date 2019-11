Meninger

Noen mener at det politiske flertallet etter høstens fylkestingsvalg i Troms og Finnmark representerer et «avviklingsstyre». Avvikle hva da ?

Er det trua på at det er her framtida er, trua på at det er her vi vil leve, trua på at her skjer det verdiskaping som landet i stadig større grad er avhengig av, eller trua på at vi som bor her vet bedre enn Akersgatas åndselite hva som skal til for at framtida her fortsatt skal se lys ut ?