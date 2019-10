Valget i Evenes

Meninger

Det er skrevet og sagt mye om selve valggjennomføringen i Evenes, samt om valgkampen, forspillet til - og selve det konstituerende kommunestyremøtet.

Når jeg nå tar til pennen for å gi mine synspunkter om samme tema håper jeg dere bærer over med meg. At jeg blir helt objektiv kan jeg ikke love, men mest mulig faktabasert vil jeg være.