Hårete mål skaper positiv utvikling

Meninger

I 2016, da Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by, proklamerte daværende ordfører Marianne Bremnes at Harstad skulle hente hjem denne tittelen i 2021. Det kommer ikke til å skje, men det er likevel mye å glede seg over. En impulsiv uttalelse, utløst av et øyeblikks overmot, har likevel hatt en kraft i seg.

Det er ikke meningen å raljere over en engasjert ordførers ambisjoner. Tvert imot skal hårete mål applauderes, samtidig som man må tåle at mediene og innbyggerne sekunderer og stiller kritiske spørsmål underveis. Uten det ville vi neppe hatt den positive fremdriften vi har i Harstad akkurat nå.