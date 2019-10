Utrygghet rundt luftambulansen

Meninger

Luftambulansen i Nord-Norge hangler, og det skaper utrygghet og bekymring. At Erna Solberg i Stortingets spørretime synes å ta lett på utfordringene, gjør oss ikke tryggere. Uten en robust luftambulanse med optimal beredskap, befinner vi oss i et meget risikabelt skjebnefellesskap, enten man bor i Øst-Finnmark eller i Sør-Troms. Traumesykehuset er og blir i Tromsø – og dit må vi i en faderlig fart når ulykka er ute.

Når beredskapen hangler over så lang tid, skaper det utrygghet. I nord er det så lange avstander, at man er prisgitt et velsmurt apparat når folk blir akutt syke. Derfor lar vi oss heller ikke berolige av den ustanselige strømmen av forsikringer om at ingen pasienter har lidd noen overlast, spesielt ikke fra helseminister Bent Høie som har ansvaret for at dette fungerer. Vi ser og hører større grad av ydmykhet fra både helseforetaket og operatør Babcock, men vi kan ikke nøye oss med flaks og honnørord når vinteren setter inn for alvor.