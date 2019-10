Ulogisk avgjørelse om redningshelikopter

Meninger

Det er både ulogisk og overraskende at regjeringen peker på Tromsø som base for redningshelikopter, og dermed påfører Bardufoss nok et sviende nederlag.

Skuffelsen er naturligvis stor i hele regionen, og spesielt i Målselv. Bardufoss hadde åpenbart sterke kort på hånda, men igjen har «Tromsø-suget» slått inn.