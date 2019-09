Rådhus-erklæringen: Her er de 10 løftene som må forplikte

Meninger

En hektisk valgkamp er over, og posisjonering og forhandlinger har materialisert seg i Harstad-plattformen. En politisk plattform for en «regjering» utgått av Arbeiderpartiet, Senterpartiet SV, Venstre og KrF. Valgflesket til fem partier er malt opp, og ut av kverna kom Rådhus-erklæringen – et politisk styringsdokument som konkret sier noe om hva velgerne kan forvente de kommende fire årene. Det skal forplikte. Det må forplikte.

Det var blide fjes, brede smil og generelt kjempestemning da den politiske makta, med ordfører Kari-Anne Opsal i front, møtte pressen på ordførerens kontor torsdag. Og smile kunne de gjøre med god grunn: Opsal fordi hun og Arbeiderpartiet slapp med skrekken etter forrige ukes sjokkmåling, som holdt på å slå ut hele sikringsskapet. Espen Ludviksen (Sp) fordi han som valgets soleklare vinner vet hva han skal gjøre på fulltid de neste årene. Even Aronsen (V), Per Pedersen og Jorun Skogan Konst (KrF) henholdsvis fordi de tross elendige og svake valgresultater får en maktposisjon de strengt tatt bare kunne drømme om. Edvin Eriksen (SV) fordi partiet gjorde et godt valg, men mest fordi han får drømmejobben med å styre kultur- og oppvekstutvalget. Så langt, bare god stemning altså.