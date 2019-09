Valgkampen må bli enda mer lokal

Meninger

– Hvor ble det av de varme sakene i valgkampen, spurte Høyres gruppeleder i et leserinnlegg i Harstad Tidende i forrige uke – og siktet til lokale saker som fastlegekrisen og eldreomsorgen. Druknet de i nasjonale saker? Og hvem skal i så fall bære ansvaret for det?

Knapt noen gang før har valgkampen foran et kommune- og fylkestingsvalg blitt så dominert av rikspolitikere og saker uten lokalpolitisk tilsnitt. Harstadregionen har nok ikke vært hardest rammet i så måte, men det er heller ingen tvil om at rikspolitikken har lagt føringer for valgkampen i vårt område. Det er alvorlig – og det bør være en kraftig lærepenge til neste gang. Fordi det utfordrer levedyktigheten for det stolte norske lokaldemokratiet.