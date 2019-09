En vellykket fusjon

Meninger

Den aller første fusjonen mellom et universitet og en høgskole i Norge fant sted for ti år siden og var mellom Universitetet i Tromsø (UiT) og Høgskolen i Tromsø (HiTø). Fusjonen var frivillig og uten politisk press. Den ble imidlertid gjennomført med knapt flertall i styret ved UiT og skapte uro og bekymring blant de ansatte. Det fantes ingen erfaring med denne typen fusjoner, og Kunnskapsdepartementet (KD) var skeptisk til sammenslåingen. Likevel har det aldri vært noen diskusjon om å reversere fusjonen. Tvert imot ble den en modell for senere fusjoner, ikke bare for UiT, men også for andre universitet og høgskoler i Norge. I 2013 ble UiT og Høgskolen i Finnmark fusjonert etter denne modellen, men med betydelig politisk uro, spesielt i Finnmark. Strukturreformen som fulgte ga politisk «instruks» om ytterligere fusjoner, og i 2016 ble høgskolene i Harstad og Narvik innfusjonert i UiT. Alle fusjonene har uten tvil satt et sterkere fokus på kvalitet innenfor utdanning og forskning. UiT er i dag synlig og tilgjengelig som breddeuniversitet for offentlig sektor og næringsliv over hele Nord-Norge. Selv om det ikke er gjort noen grundige studier av effekten av fusjonen fra 2009, kan vi likevel si noe om hva den har betydd, ti år etter at den ble inngått.

For det første er helsefagene samlet i én enhet; Det helsevitenskapelige fakultet. Leger, sykepleiere, ergoterapeuter, radiografer, fysioterapeuter, farmasøyter, psykologer, tannleger, ernæringsfysiologer, idrettsledere og medisinske biologer utdannes under samme ledelse. Det gir mulighet for betydelige synergieffekter i utdanningssituasjonen, forskningen og yrkesforståelsen.