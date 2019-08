Angrep på tryggheten

Meninger

Bildene vi hadde håpet å slippe: bevæpnet politi ved norske moskeer for å sikre årets eid-feiring. Bildet vi ble spart for: en blodig arena med døde og lemlestede. Takket være heltemodig innsats fra møtedeltagere i Al-Noor-moskeen i Bærum lørdag, ble gjerningspersonen som bokstavelig talt skjøt seg inn i lokalet, overmannet før han rakk å gjøre større skade og før politiet nådde frem. Hendelsen etterforskes som forsøk på terrorhandling, og Politidirektoratet har gitt ordre om forebyggende tiltak i alle landets politidistrikter. Skyting mot gudshus og målrettede terroranslag ellers er gjengangere i internasjonale nyheter, men er handlinger som vi lenge har vært spart for her i landet.

Nå vil detaljene i lørdagens bilde være en sak for etterforskerne. Men det som hittil er fremkommet, er egnet til å styrke en alvorlig bekymring. Forut for moskéangrepet hadde den siktede en nettaktivitet med tydelig fartsretning. Det dreier seg om hyllest til massemorderne på New Zealand og i USA nylig, også Quisling ble trukket inn, alt sauset sammen med innvandringsfiendtlige holdninger. Og formålet med angrepet bærer terrorismens fremste kjennetegn, som er å skape frykt.