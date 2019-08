Menn som drukner

Meninger

Hetebølger har skyllet over landet i flere omganger denne sommeren, til glede for feriefolket. Men i takt med temperaturen stiger dessverre også antallet drukningsulykker. På tampen av juli kom det tragiske meldinger fra mange kanter av landet og fra så vel kyststrøk som innsjøer. Om statistikken er ganske stabil på årsbasis, er det bare å gjenta en selvfølgelighet: Hvert eneste liv som går tapt, er ett for mye. Har vi en nullvisjon for dødsulykker i veitrafikken, finnes det jo ingen grunn til å ha et lavere ambisjonsnivå for fritidsbåt- og badelivet. Trykket må kort sagt holdes oppe, og det på bred front, i det forebyggende arbeidet. Det gis det klar melding om fra Redningsselskapet og frivillige organisasjoner, som alle gjør en formidabel innsats i kampen mot drukningsdøden.

Svømmeopplæring i skolen er ett innsatsområde hvor mye fortsatt er ugjort. Det samme må imidlertid sies om holdningsarbeid generelt. For innmaten i statistikken viser at det ikke alltid er tilstrekkelig med normalt gode svømmeferdigheter. Og det er nettopp de ulike kolonnene i en ulykkesstatistikk som gir en pekepinn på hvor innsatsen må skjerpes.