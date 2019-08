Elbiler må fases inn

Meninger

Elbilandelen av nybilsalget stupte i juli, og Norsk elbilforening er på pletten med en forklaring. Alt snakk om å avvikle fordelene - og innføringen av bompenger for elbiler flere steder - kan gi bilkjøpere kalde føtter. Nå skal man vel ikke legge altfor stor vekt på tallene for en enkelt måned. 10 prosent ned, fra 48 til 38 prosent, er rett nok et relativt kraftig utslag. Men her har det vært store, og atskillig større, svingninger de siste årene. Og en statistikkbunn på sommeren inngår av en eller annen grunn i et slags mønster. Generelt kan trolig faktorer som lansering av nye modeller og variasjoner i ventelistene bidra til å forklare sviningene.

Gjennomnittet for første halvår endte imidlertid på 45 prosent elandel av totalsalget, noe som befester Norges plassering i toppsjiktet på internasjonal statstikk. Dette tyder på at målet om å fase ut salget av nye bensin- og dieseldrevne biler innen 2025 kan være innen rekkevidde. Men noe som kan gi rekkeviddeangst, er mangelfull forutsigbarhet i elbilpolitikken. For i hvilken grad inngår den norske elbilsuksessen i den mye omtalte klimadugnaden? - Folk velger det som er lønnsomt, og når de blir usikre på om det lønner seg å velge elbil, faller salget. Det er enkel matematikk, sier Christina Bu i Elbilforeningen.