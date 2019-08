Vi trenger et taktskifte for fylkesveiene

Meninger

Et av de viktigste ansvarsområdene for fylkeskommunen er veiene våre. Fylket har ansvar for at fylkesveiene er trygge å kjøre på slik at folk og varer kommer seg frem. Høyre mener det er på tide med et skikkelig løft for standarden på veiene våre. Vi ønsker både å presse på nasjonale politikere for et ekstraordinært fylkesveiløft, og prioritere mest mulig fylkeskommunale kroner til opprustning.

I for mange år har denne oppgaven blitt skjøttet for dårlig av Senterpartiet i Troms. Senterpartiet har nemlig siden 2014 sittet med fylkesråd for samferdsel i Troms. Fylkesråden er fylkets øverste ansvarlige for det politiske området samferdsel, herunder veiene våre. Dessverre har resultatene uteblitt. Vi har store utfordringer på fylkesveinettet og standarden på veiene våre er til daglig irritasjon og frustrasjon for innbyggere og næringsliv. Det vante svaret fra fylkesrådet har vært at Stortinget ikke gir nok penger til fylket, og at staten må ta ansvaret. Men ansvaret er det først og fremst fylkespolitikerne som har.