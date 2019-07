Meninger

Det skal være godt å bli gammel i Norge. Dessverre er det for mange som ikke har det slik.

Nylig hadde Dagbladet Magasinet en lengre sak om ensomme eldre. Det var rørende å lese om hvordan overgangen fra et aktivt yrkesliv med kolleger rundt seg til pensjonisttilværelsen kan være krevende og føles ensom. At folk er ensomme og mangler nettverk har ikke tradisjonelt vært sett på som noe politikerne kan gjøre noe med. Men ensomhet er et folkehelseproblem vi må jobbe systematisk for å bekjempe.