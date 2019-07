Mer enn desimaler

Meninger

Hvor fornuftig er det egentlig å skille mellom søkere med 6 i snitt og søkere med 6,1? spør Unge Venstre-leder Sondre Hansmark. I et innlegg i Dagens Næringsliv betegner han opptakssystemet ved universiteter og høyskoler som utdatert og i for stor grad basert på et usunt karakterpress. Diskusjonen er gammel og aktualiseres med resultatene fra Samordna opptak. Årets utgave bekrefter en stadig mer knivskarp konkurranse om de mest ettertraktede studieplassene, med blant annet medisin i toppsjiktet. I dag kan en sterkt motivert søker med de rette menneskelige egenskapene bli slått på målstreken av en søker med et mindre avklart forhold til ”hva skal jeg bli?”, men med én desimal ekstra, for eksempel i historie eller nynorsk fra videregående.

Iselin Nybø (V), statsråd for forskning og høyere utdanning, stiller seg positiv til å prøve ut nye opptaksformer, noe Universitet i Oslo har vært i gang med. Prosjektet gjaldt medisinstudiet og gikk ut på å teste nettopp motivasjonen, samt evnen til kritisk tenkning og mellommenneskelig forståelse. At det ikke ble satt ut i livet, hadde budsjettmessige årsaker. Det ble for dyrt.