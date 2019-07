Nødvendig beklagelse

Meninger

”Nå har du tenkt deg om svært lenge”, sier Scrabble-spilleren i animasjonsfilmen på NRK Satiriks, en ortodoks jøde. NRK trengte atskillig lengre betenkningstid for å finne ut at ordet motspilleren satt med - ”jødesvin” - ikke hører hjemme i statskanalens humorprogrammer. I de første rundene prosederte underholdningsredaktør Charlo Halvorsen på at folk ikke hadde forstått vitsen, ettersom intensjonen var å nettopp vise at man ikke skal bruke slike ord. Men seere flest hadde sannsynligvis både tatt poenget med satiren og trukket samme konklusjon som den NRK-ledelsen strevde seg frem til. I går erkjente Halvorsen at NRK hadde ”undervurdert den historiske konteksten” til den famøse filmreplikken.

Før det kom så langt hadde en som selv tilhører den lille jødiske minoriteten i Norge, journalist og forfatter Monica Csango, anklaget NRK for å ødelegge en virksomhet som dessverre er blitt nødvendig: ”I seks år har jeg reist rundt på norske skoler og snakket om hvordan vi skal bekjempe hatprat. ’Jødesvin’ er ett av de mest betente ordene som finnes.” Spørsmålet er selvsagt ikke om NRK bevisst ønsket å spre antisemittisme, men om hvordan det å kringkaste et slikt ord fungerer i dagens situasjon.