Må utnytte havvinden

Meninger

To innslag om vindkraft i det sommerlige nyhetsbildet: Equinors gigantkontrakt på havvind utenfor New York og kamp mot vindmøller på land en rekke steder i Norge. Det siste vil vi utvilsomt se mer av fremover. 36 store vindparker er hittil satt i drift, og det som foreligger av planer peker i retning av en fordobling i årene som kommer. Begeistringen over klimavennlig kraftproduksjon kolliderer med protester mot naturinngrepene. Men hva vi også vil få se mer av, er utbygging av havvind i Nordsjøen - i regi av Storbritannia, Tyskland, Belgia, Nederland og Danmark. Og hvor er Nordsjø-staten og den marine stormakten Norge i dette bildet? Direktør Stein Lier-Hansen i NHO-foreningen Norsk Industri har en betimelig appell til politikerne: Her har Norge store fortrinn som det haster med å utnytte!

I et VG-intervju peker Lier-Hansen på offshorekunnskapene til norske oljeselskaper, verft, servicebedrifter og elektroteknisk industri. Her er det bygget opp kompetanse som gir Norge en unik mulighet til å bli ledende innen den havvindsatsingen Europa står foran, i tråd med Paris-avtalens klimamål. EU-kommisjonen levner ingen tvil om at vindene i Nordsjøen må utnyttes på bred front.