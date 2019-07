Mens vi venter på Nord-Norge-banen

Meninger

Etter en vår med flyskam og en sommer med underskriftskampanje for tog til Tromsø, er det lett å konstatere to ting: Vi nordlendinger stoler ikke helt på Jernbanedirektoratets kostnadsestimater – og vi vil ha tog til (i alle fall) Tromsø!

Men selv om stemninga for Nord-Norge-banen skulle spre spre seg fra grasrota til Stortinget, vil den ikke stå klar med det først. Og i mellomtiden sitter vi her, da, uten togforbindelse og med en så og si fraværende ekspressbuss til togstasjonen. Så her kommer et vilt forslag: Hva med å bruke ventetiden på å ruste opp korrespondansen mellom Nord-Norges busseselskaper, fergeselskaper og Vy, (togselskapet tidligere kjent som Norges Statsbaner) i Fauske og SJ (fremdeles kjent som Statens Järnvägar) i Narvik?