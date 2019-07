Hakk i plata bygger ikke tillit

Meninger

Husker du luftambulansekrisen? Den som svekket beredskapen i Nord-Norge i fjor sommer. Den som regjeringen forårsaket og som helseminister Bent Høie lovet å ta seg av?

Fjorårets dårligste sommer-hit er tilbake i Nord, og Høie er igjen DJ. Han lovet og lovet at den nye operatøren ville være klare til overtagelse 1. juli. Men tjenesten holder ikke mål, og folk fortviler. En rekke kriseløsninger er iverksatt for å bøte på den svekkede beredskapen. Det er fremdeles ikke avklart hvem som tar de endelige regningene for innleide jetfly, økt bemanning på Flykoordingeringssentralen, Forsvarets helikopter og Norsk Luftambulanses økte bemanning. En regning den nye operatøren bør ta.