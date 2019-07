Meninger

En fergeforbindelse mellom Bjarkøy og Skrolsvik er selvsagt en ideell tanke, men er det realistisk sett fra et brukersynspunkt?

Da vi for ca 20 år siden arbeidet med å få til en sommerforbindelse mellom Harstad og Senja, hadde vi den visjon at når Lofast-forbindelsen var en realitet, skulle vi ha etablert en helårsferge og dermed fange opp turisttrafikken fra Lofoten, over Senja til Tromsø/Nordkapp. Vi var optimister og hadde for eksempel ca 5000 biler allerede den andre sommersesongen.