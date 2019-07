Frp og Kristian Eilertsen

Meninger

La meg si det med en gang: Det er svært mange flotte mennesker som er medlemmer eller sympatisører til Frp. Flere av dem oppfatter jeg som gode politiske venner. Sånn er det faktisk. Men dessverre er det også slik at Frp ofte representeres ved enkeltpolitikere som stadig vekk kommer med aggressive og fiendtlige uttalelser. Da er det som regel mennesker fra andre kulturer og med annen hudfarge det dreier seg om.

Per-Willy Amundsen fra Harstad er antakelig den som opptrer aller mest farlig og aggressivt. Per Sandberg omtalte han nylig som en kald krigshisser. For en gangs skyld er jeg faktisk helt enig med Per Sandberg. I løpet av siste uke kom justisminister Kallmyr med en uttalelse der han advarte enhver norsk nordmann fra Norge om å redde et eneste menneske - et eneste barn fra drukning når det skjer utenfor våre egne grenser. Måten Leger uten grenser og andre som vil vise barmhjertighet ble omtalt på opplevde jeg som særdeles ufint. Vi i Sv mener slett ikke at Norge skal operere på egen hånd i Middelhavet eller andre steder der mennesker er i nød. Men nordmenn som ønsker å bruke livet sitt til å hjelpe mennesker som av ulike grunner lider nød, de skal selvsagt ha all ros og ære. Det å hjelpe mennesker i nød er rett og slett det aller fineste man kan gjøre her i livet. Da blir justisministerens uttalelse rett og slett ondskapsfull.