Festspillene i Harstad sin søppelkunst

Meninger

Ytringens rett er satt på en alvorlig prøvelse med Festspillene i Harstad. Kunstner Amund Sjølie Sveen sin opptreden ved å henge ut familien Strand og alkoholservering uten skjenkebevilling, viser at kunstneren ikke har respekt for norsk lov.

Dette er hva den enkelte mann i gata vil definere som en arbeidssky mann. Be mannen å finne seg et respektert arbeid å brødfø seg på. Dette fortoner seg som en person som ikke har skjønt at en må gjøre seg fortjent til sin lønn i forhold til det arbeidet en utfører. I onsdagens HT registrerer jeg at ordfører Marianne Bremnes ikke går god for alkoholservering på åpen gate uten bevilling. Da bør hun være den første til å politianmelde dette forholdet, slik at ettermælet hennes rettes litt opp etter elendigheten med Harstad-pakken.