For få fullfører

Meninger

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at én av tre studenter ikke har fullført sine studier etter åtte år. Av dem som begynte på en universitets- eller høyskoleutdanning i 2010 hadde 66 prosent fullført en grad, 41 prosent på lavere nivå og 25 prosent på høyere nivå eller doktorgrad. Nå kan vel et opphold på høyere læresteder saktens gi nyttige kunnskaper og kvalifikasjoner også uten avsluttende eksamen. Men Norsk studentorganisasjon (NSO) har rett i at tallene gir grunn til bekymring. Både for den enkelte student og i et samfunnsperspektiv. Og neppe overraskende er organisasjonens løsningsforslag mer penger.

Flere undersøkelser viser at norske studenter må jobbe så mye ved siden av studiene at det går utover deres faglige prestasjoner, skriver nyvalgt leder Marte Øien i en pressemelding. I snitt dreier det seg om 12 timer ukentlig, og et stort flertall hevder at de ikke ville hatt råd til å studere uten en ekstrajobb. NSO krever derfor at studiestøtten økes til 1,5 gang grunnbeløpet i folketrygden, altså rundt 150.000 kroner. Statsråden for høyere utdanning, Iselin Nybø (V), kan med fordel, og av flere grunner, se nærmere på studiefinansiering og frafallstatistikk.