Bomkrise for Frp

Meninger

Frp har en markant tilbakegang og havner under 10-prosentmerket på en Norstat-måling for Vårt Land i går, en måling som bekrefter en tendens på tampen av vårsesjonen i Stortinget. Tydelig er også nestleder Terje Søviknes’ analyse: Velgerne våre sitter på gjerdet og avventer bompengeforhandlingene med regjeringspartnerne. Disse forhandlingene skulle Frp helst sett sluttført før sommeren. Men på NRK forleden måtte Siv Jensen senke ambisjonene til «så raskt som mulig i august». Følgelig har bomprotestpartiet FNB ganske fritt spillerom helt fram til starten på valgkampen. Lite lystelig for vei- og bilpartiet Frp.

Partiet gikk til forhandlingene med krav fra både et landsmøte og et ekstraordinært krisemøte i landsstyret om bompengekutt, det siste var nær ved å utløse også en regjeringskrise. Kravlisten preges av selvutnevnt og senere abdisert bompengegeneral Carl I. Hagen og ligger langt over hva Frp kan ha håp om å få gjennomslag for hos Høyre, Venstre og KrF. Det er imidlertid en klar erkjennelse, også hos statsministeren, at bompengene mange steder i landet har nådd et nivå som gjør det nødvendig å se på vei- og bypakkefinansiering med nye øyne.