Vekst og uvisshet

Meninger

En måling i fjor høst viste at 300.000 norske husstander hadde tatt opp boliglån for første gang og aldri opplevd annet enn renter på historisk lavt nivå. Forrige ukes renteøkning på 0,25 prosent var den tredje i sitt slag siden september, uten at det historiske bildet rokkes. Det gjør det heller ikke når sentralbanksjef Øystein Olsens siste økonomiske langtidsvarsel tilsier at «styringsrenten økes noe videre». Anslag går ut på at den vil stanse på 1,75 prosent neste år og bli liggende der de nærmeste årene. Hvis bankene øker sine renter i takt med Norges Bank, blir boliglånet nær 2000 kroner dyrere per million per år. Da vil nok flere kunder enn hittil benytte muligheten til å shoppe rundt etter beste tilbud og til å prute og reforhandle.

Forbrukerrådet har for sin del vært ute med regnestykker hvor bankvesenet har lagt på litt ekstra i forhold til økninger i styringsrenten, noe bankvesenet benekter. Uansett er det et godt råd til kundene å bruke sin markedsmakt ved å opptre som bevisste forbrukere. Et ofte gjentatt, men stadig like godt råd: å innstille seg på ikke bare trinnvise små økninger, men på mindre forutsigbarhet i fremtidig renteutvikling.