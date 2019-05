Meninger

FN-rapporten “Vår felles framtid” fra 1987 slo fast at miljøvern må være et mål i seg selv, og at forbruket ikke må ødelegge mulighetene til fremtidige generasjoner. I dag, etter 30 år med økende klimagassutslipp, forbruk og naturødeleggelse, er fremtidige generasjoner blitt til dagens barn og unge. Ungdom som prøver å få verden til å skjønne at “vi står inför ett existentiellt hot” (Greta Thunberg, 2018).

Til nå har den globale temperaturen i snitt økt med én grad. Temperaturøkningen over by og land, og i Arktis spesielt, er høyere. Hvis utslippene fortsetter, vil Norge i snitt bli 4,5 grader varmere mot slutten av århundret. Deler av Finnmark kan bli mer enn 6 grader varmere. Bare siden 1971 har vintrene i Longyearbyen blitt mer enn 8 grader varmere (Miljødirektoratet).

22. mars streiket 40.000 norske skoleelever for klimaet. Fredag 24. mai streiker de på nytt. Lignende demonstrasjoner foregår ukentlig i byer over hele verden. Klimaaktivistene tar utgangspunkt i Parisavtalen, FNs siste klimarapport og rapporten “Norway´s fair share”, som handler om størrelsen på Norges bidrag i arbeidet med å berge kloden. Kort oppsummert: Utslippene må halveres innen 2030 og gå i netto null innen 2050, hvis vi skal ha 66% sjanse for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Vi har høyst 10 år på oss til å løse verdens største problem, og vi må starte i 2019.

Men fremdeles, etter 30 år med advarsler, blir klimakrisen nærmest satt til side. De fleste velgere og politikere gir blaffen i fremtiden til barn og ungdom. Økende utslipp og sløsing med ressurser er fremdeles en viktig motor i økonomien. Hvis hele verden skulle levd som nordmenn, ville vi hatt behov for 3,4 jordkloder.

Mens ungdommene tar til gatene med budskapet “Bruk hodet, vi har bare én klode”, vedtar Stortinget et statsbudsjett med anslått 13% utslippskutt innen 2030. Bevilgningene til seismikk for oljeleting er mer enn doblet.

Det er et samvittighetsløst dobbeltspill. Bare uker etter skolestreiken 22. mars, etter rosende ord fra politikere, oljeindustri og fagforeninger, sa flertallet på Stortinget ja til utbygging av Johan Sverdrup-feltets andre fase. Oljefeltet er gigantisk, og skal driftes i 50 år. Tildelingen av lete- og produksjonstillatelser på norsk sokkel fortsetter: 83 nye tillatelser i 2018-tildelingen og opptil 90 tillatelser i 2019. Det har aldri før blitt gitt så mange tillatelser.

Equinor roste ungdommene: “Veldig bra at unge mennesker gir et tydelig signal om handling for å møte klimautfordringene” (E24.no). Samtidig ønsker Equinor å bli et ledende leteselskap. 3.000 nye brønner skal bores de neste tiårene, blant annet i Barentshavet og på argentinsk og brasiliansk sokkel.

Ingen benekter at oljeindustrien gir enorme inntekter; hver femte krone i statsbudsjettet kommer fra petroleum. Men det finnes ulemper: Arbeidsplassene er sårbare for svingninger i oljeprisen, og omstillingen til bærekraftige næringer blir nedprioritert. I klimadebatten blir den fremtidige prisen på dagens CO2-utslipp ofte oversett. Nesten alle utslippsbaner, som samsvarer med Parisavtalen, forutsetter storskala fjerning av CO2 fra atmosfæren. Etter 2050 kan de årlige utgiftene til CO2-fjerning utgjøre en betydelig del av statsbudsjettet (Bednar, Obersteiner & Wagner, 2019).

Ifølge Oil Change International er det nok olje og gass i dagens felt til å bryte 1,5-gradersmålet. Ifølge Nordisk ministerråds forskningssenter og Statistisk sentralbyrå vil en styrt reduksjon av norsk oljeproduksjon gi mindre globale klimagassutslipp.

Vi må slutte å vri oss unna. Norge er verdens syvende største eksportør av klimaendringer. Budskapet fra FN er tydelig og klart: Alle må bidra til at utslippene går mot null så fort som mulig. En global oppvarming på 1,5 til 2 grader kan utløse selvforsterkende prosesser som gjør at oppvarmingen kommer ut av kontroll (Norges off. utredninger, 2018:17). Hvis det skjer, er det game over.

De unge krever endring; nesten alle ungdomspartiene vil ha oljestans. AUF vil ha en styrt utfasing av oljeindustrien innen 2035. Unge Venstre og KrFU krever stopp i letingen og stopp i tildelingen av nye konsesjoner. Norsk studentorganisasjon vedtok nylig at staten må slutte å finansiere petroleumsforskning, og at oljevirksomheten må fases ut.

FNs nylige rapport om naturens tilstand beskriver en klode i krise. Én million arter står i fare for å bli utryddet. I Norge er 21% av plante- og dyreartene på rødlista. Over 66% av verdens havområder og 75% av verdens landområder er betydelig endret av menneskelig aktivitet. Vårt fotavtrykk har allerede ødelagt store deler av verdens mangfoldige økosystemer. Hvis ødeleggelsene og utslippene fortsetter, kan matsikkerheten bli truet innen 2050.

Vi må begynne å bry oss! Alle kan bidra med noe. Vi må redusere forbruket. Etterspørre mer kritisk og konfronterende klimajournalistikk. Melde oss inn i en naturvernorganisasjon. Og viktigst av alt: Stemme på partier som tydelig og ambisiøst prioriterer klima, miljø og natur. Ikke la dyr oljereklame og billige argumenter bestemme kursen i vår felles framtid. Støtt opp om skoleelevenes kamp for en bærekraftig framtid.