Hva er valgløftene verdt?

Meninger

Så er det bare vel tre måneder til kommunevalget, og partiene er ute med sine løfter og ønsker, mest ønsketenking spør du meg! Som interessert velger prøver jeg å følge med på de områdene som man har interesse for.Bla det som skjer med sentrum. Her hadde jeg ventet spent på ett av partiene, Høyre. Fra partiprogrammet stiller jeg meg spørrende til to utsagn:

1. «Harstad Høyre vil tilrettelegge for er attraktivt og levende sentrum gjennom kulturtilbud, opplevelser og næringsvirksomhet « Mere uforpliktende er det vel neppe å uttale seg! Dette har vi hørt fra politikere i hele den foregående periode, og nå ser vi resultatet! Skuffende lite! Vi hører om kunststien og Torvet! Hvilke nye kulturtilbud ,opplevelser og hvilken næringsvirksomhet osv tenkes det på?

Dernest:

2. « Harstad Høyre vil følge opp utviklingen av Gammelbrygga og Ottar Håløygs plass og at kommunen og utbygger samarbeider til beste for byen og sentrum» Hæ? Hva er dette for utsagn!?Vil partiet gledeligvis gå i dialog med utbygger og få bevart brygga? eller er det utforming av taket og høyden på boligblokka som skal være « til det beste for byen og sentrum» Dette er bare utrolig å se på trykk, for hva skal den påtenkte boligblokka bidra med til byen og sentrum!? Det må være lov å være forundret!

Slik kunne man nok fortsette å undre seg om man tar seg tid til å lese gjennom partiprogrammene til alle partiene. Det som går igjen er generelle ønsker og utsagn, lite konkret og hva og hvordan konkret man vil bidra med til utvikling, vekst og feks hvordan få « et attraktivt og levende sentrum».