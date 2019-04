Unoter i Skånland kommunestyre

Meninger

Kjære Tor Fagereng! Du sa nylig i Skånland kommunestyre: -Jeg er utdannet kordirigent, og alle vet at et stort kor er mye artigere enn et lite kor.

Du er utdannet kordirigent, men jeg tror ikke du leste partituret skikkelig før du presenterte ovennevnte komposisjon.

Så langt jeg vet er det å lese partiturer en tidkrevende og viktig oppgave for en dirigent. For det som skal presenteres via dirigeringen er vel ikke hovedsaken at dirigenten må være utdannet.

Det er vel mer et spørsmål om vedkommende har forstått partituret- og har en mening om hvordan konsertpublikummet oppfatter verket.

Det partituret du presenterte i nevnte kommunestyre tyder på at du ikke har studert hvilke “korsangere” du snakket om.

Selvsagt er det morsomt å synge i et stort kor, men det å være en del av en kvartett eller duo er også utrolig morsomt.

For meg er det aller morsomste å få synge solo. Det gir meg langt mer enn å være en del av et kor.

Det var godt at møtets “musikalske leder” Odd Are Hansen, varaordføreren, påpekte unotene i ditt partitur.

Vi kan alle uttale oss slik at det vi mener kommer skjevt ut. Det kan også skje for politikere.

Jeg har et inderlig ønske om at du ikke ser på mennesker med utviklingshemming som “korsangere”- nemlig at alle er like, og at de derfor liker å bo mange i lag. De er – som du og jeg – mennesker med ulike behov og ønsker, uavhengig av sine diagnoser.

Jeg synes din uttalelse bør følges opp med en uforbeholden unnskyldning. Når jeg ønsker det – selv om jeg bor i en annen kommune – så er det fordi at blant menneskene på Evenskjer, som har en diagnose som utviklingshemmet, har jeg mange venner. De er jeg glad i, og føler en sårhet på deres vegne.

En unnskyldning vil også kunne fortelle at når saker som berører mennesker med utviklingshemming kommer opp i kommunestyret, så omtaler du dem med større respekt.

De er noe langt mer enn korsangere. De er enestående mennesker!

Den amerikanske politikeren Eugene J McCarty sa en gang at “-Det er farlig for en valgbar politiker å si noe folk kan huske”

Har kan du velge mellom en beklagelse eller fortsatt korsang.

God påske!