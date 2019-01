Skam over FrP og pinlig av Per W. Amundsen

Meninger

Marthe Valle forteller i dagens HT (11.01.)at flyktninger lider i interneringsleiren på Lesbos. «De dør på dørmatta vår og vi stenger døra», sier hun. Dette sterke budskapet om hvor galt det har gått med den moralske tilstanden i dagens Europa og Norge etter at populistene fikk makt over politikken, ble for sterkt for Per Willy Amundsen. Han og hans forbundsfeller har kjempet for denne utviklingen, men tåler ikke å høre at den er moralsk forkastelig. Derfor kommer han med den FrP-tradisjonelle belæringen om at dette egentlig er best både for Norge og flyktningene. Ved å nekte dem hjelp i Europa skal vi lære dem som sitter innestengt på Lesbos at det var en dum avgjørelse å legge ut på denne reisen, og andre skal avskrekkes fra å gjøre det samme. Men at det er umoralsk må ingen påstå. «Alle ser de tragiske menneskeskjebnene i leirene, men vi løser ikke problemet ved å ta dem hit. Norge kan ikke ta ansvar for hele verden.»

Realiteten er at FrP og deres likesinnede på ytre høyre i hele Europa har klart å snu EUs asylpolitikk på hodet. Grensene er stengt, og Angela Merkels ide om en jevnbyrdig fordeling av ansvaret for å ta imot flyktninger har de siste 2-3 årene stanget hodet i veggen. EU er basert på samstemmighet, når en eller to av medlemsstatene nekter, blokkeres politikken. Nylig måtte skip med flyktninger berget opp av Middelhavet seile frem og tilbake i to uker før noen av de nærmeste statene – Malta, Spania og Frankrike – mannet seg opp til å ta imot et par dusin utslitte mennesker hver. I Norge har FrP skrytt av at de greidde å vri asylpolitikken i denne retning og bli «strengest i Europa». De 5-6000 i leirene på Lesbos hører til samme kategori, og deres lidelser ser ut til å være uten ende.

Norge tok sist år imot vel 3000 personer. Tallene har ikke vært så lave på flere 10-år. Samtidig er behovet for asyl større en noen gang. «Men vi bidrar allerede stort i nærområdene der de kommer fra», sier P.W.A. Ja, vi er mange som månedlig sender bidrag til hjelp i nærområder over hele kloden, men det fritar oss ikke for normal sømmelighet. Når mennesker lider og dør utafor vår dør, så er det også vår skyld. Erna Solberg ønsker seg mer barn i Norge, men tydeligvis ikke barn fra kriserammede områder. 2.generasjons innvandrerjenter topper statistikken for opptak ved høyere norske læresteder. Men det gjør ikke inntrykk på folk som P.W.A. «Å flytte dem til Norge vil bare skape problemer for oss», sier han. Kan vi kalle slike ytringer «fremmedfiendtlige»?