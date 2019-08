fotball

Fotball er stor lidenskap for svært mange. Hvert år reiser rundt 100.000 nordmenn for å se kamper i England. Som oftest gjør de det for å se sitt eget favorittlag, men stadig flere kombinerer turen med «groundhopping» (banehopping direkte oversatt til norsk).

Det går ut på å besøke så mange fotballarenaer som mulig. Fenomenet blusset opp i England på 1970-tallet, og seinere ble det også utbredt i Tyskland. Her hjemme i Norge har hobbyen særlig tatt av de siste årene.