Elsket og hatet: Her er historien bak julekampene i England

fotball

«Mange kamper går på rent adrenalin. I de ti sekundene før kampstart har jeg flere ganger opplevd å tenke at «nå dør jeg». Men det er likt for alle. Moralen er at du orker mye mer enn du tror.»

Brede Hangeland spilte i Premier League fra 2008–2016. I podkasten «Heia Fotball» forrige uke fortalte den tidligere norske landslagskapteinen om det tøffe kampprogrammet i julen.