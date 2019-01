Dette er Høglis nye TIL-jobb

fotball

Høgli kom tilbake fra profftilværelse i København for ett år siden. Planen var at han skulle spille tre år for Tromsø mot slutten av karrieren.

I stedet ødela flere skader for 34-åringen som aldri ble helt frisk gjennom hele året. Derfor valgte han i høst å gi beskjed om at han legger opp som profesjonell fotballspiller etter å ha spilt for Skånland, Bodø/Glimt, Tromsø IL, Club Brugge og FC København på seniornivå.

Samtidig som Høgli returnerte, satte han i gang flere prosjekter. Blant annet med et gatelag der spillerne kom fra kommunens rus- og psykiatritjeneste.

Det har klubben sett stor verdi i, og ønsker å videreføre.

– Andre klubber har tatt et tydelig samfunnsengasjement. Det ønsker vi også å gjøre, sier daglig leder Kristian Høydal til iTromsø.

Noe av Høglis jobb vil være å gjøre TIL mer tilgjengelig for vanskeligstilte. Som prosjektleder der vil han blant annet jobbe inn mot Kirkens Bymisjon, Kafe X, Crux og barneavdelingen på UNN.

Tanken er også at A-lags- og akademispillere skal engasjeres for å bli enda mer synlig.

Tom Høgli Født: 24. februar 1984 i Harstad (34 år) Karriere: 2000-2001: Skånland

2002-2006: Bodø/Glimt

2007-2011: Tromsø

2011-2014: Club Brugge

2014-2017: FC København

2018: Tromsø 49 A-landskamper for Norge og to mål. Gift med June Utnes Høgli. To barn, Wilhelm og Anton.

TIL betaler deler av lønna selv, men får også hjelp av Sparebanken Nord-Norge i minst tre år.

– Vi håper å videreføre dette forbi disse årene også, sier Høydal.

Tom Høgli er blant TIL-spillerne med flest A-landslagskamper. Totalt endte Høgli på 49 kamper og to mål. I sin siste eliteseriesesong på Alfheim endte han opp med 13 kamper fra start.

iTromsø kommer tilbake med mer.