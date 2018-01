sport

Jan Ottar Østring har et avslappet forhold til at han som den eneste som er i posisjon til å bli ekskludert fra travsporten.

– Jeg er sjokkert over at dette fortsatt er en sak for Det Norske Travselskap. Nå føles det veldig uproblematisk. Jeg tror at de får et stort problem med å komme med en begrunnelse for hvorfor jeg skal ekskluderes. Det tror jeg at de skal slite med å finne, sier den tidligere lederen i Nord Norge Travforbund.