Spurtet fra finalistene

Koppen kom kjapt ut fra start og ledet hele veien i løpet av avstemmingsperioden, men det var jevnt helt til mållinjen, viser tallene fra vår leverandør.

– Jeg er vant til at løpene er tett helt fram til fotofinishen, og at det ofte står om hundredeler og tideler. Jeg skjønte at det kom til å bli en jevn finale da jeg så hvem de øvrige finalistene var. Dette var et knallsterkt felt hvor hver og en hadde fortjent å vinne, sier Koppen, som ble informert om resultatet av jurymedlem Line Isaken i Harstad Sparebank.

– Det var artig å få lov til å fortelle Iver at han vant. Du verden så rørende å høre hvor mye det betyr å vinne denne kåringen, sier Isaksen.

– Jeg er takknemlig over å ha vunnet. Det gjør videre satsing enklere. Jeg syns det er en stor ære både å være nominert og til sist vinne fram. Her har jeg hatt gode støttespillere, som har stemt meg fram, sier Koppen.

Han ble nominert for å ha løpt til de beste tidene målt elektronisk på sprint i IK Hinds historie, og for semifinaler i junior-NM.

Prisen er på 50.000 kroner. Tildelingen finner sted i romjula.

Prisen har vært delt ut siden 1984. Den gang som nå gikk prisen til en friidrettsutøver. Tone Kaarbø fikk æren av å være den første vinneren av Harstad Sparebanks idrettspris, som siden 2011 har hatt et samarbeid med Harstad Tidende om å ære utøvere eller lag med gode prestasjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

I de siste sju årene er det publikum som har bestemt hvem som skal vinne etter at en jury på forhånd har plukket ut et finaleheat. I løpet av snaut to uker i desember har leserne av Harstad Tidende og ht.no sendt inn stemmer, og Iver Koppen fikk flest.

De øvrige finalistene var rallycrossfører Jonas Dalseth Jacobsen fra NMK Hålogaland og Harstad, Tjeldsund Kickboxing Klubb, motbakke- og ultraløper Hilde Aders fra Kvæfjord og langrennsløper Ingeborg Hansen fra Medkila Skilag.