Slipper ungdommen til

Fredag kveld og lørdag spilles seniorturneringen for sjette gang i Skånlandhallen i regi av Team Skånland og Marka BK. 25 lag, sju av disse i kvinneklassen, er klare. Søndag er det laget egen turnering for ungdom i alderen 12-15 år, og mandag kveld var åtte lag påmeldt til denne. Fristen er satt til tirsdag kveld.

– Forsiktig prøver vi oss fram. Vi ser an interessen og vil vurdere om vi skal gå ut enda bredere neste år. Åtte guttelag påmeldt så langt er bra, sier Roger Boltås i arrangørstaben.

Lag fra Brage Trondenes, Landsås, Harstad, Skånland, Liland og Fjelldal har meldt seg på. Foreløpig er det kun guttelag, og arrangøren håper også jentene har lyst til å prøve seg.

– Vi syns dette er et spennende tilbud for spillere som ikke er gamle nok for voksenfotball. Så får vi se om klubbene i kretsen sprer budskapet og slutter opp om tilbudet. Vi har plass til flere lag, og man trenger ikke stille som rene klubblag. Her er det tillatt også med vennelag, og skulle det dukke opp en og annen 11-åring vil det nok bli godkjent. Vi ønsker å spre budskapet om futsal og øke interessen for denne formen for innendørsfotball, sier Boltås.

I seniorklassene blir det i år et tronskifte. Vennelaget Steinbrainne har vunnet samtlige ganger, men har pause fra turneringer denne vinteren.