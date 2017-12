Utfordret på et høyt nivå

Det som ifølge Hålogaland Fotballkrets er de største talentene i kretsen i 2002-, 2003- og 2004-årgangen var tatt ut til en samling med et tettpakket program. Spillerne fikk fredag servert foredrag av Ida Fikseth Fossem og Lotte Fikseth Fossem om rutinene som kreves for å prestere som fotballspillere. Deretter fikk de unge spillerne foredrag og videoer om oppbygging av spill, i tillegg til taktiske og tekniske råd.

– Opplegget i helga har vært veldig bra. Spesielt alt det faglige vi lærte utenfor øktene vært nyttig. Det var greit å ha økter hvor vi fikk prøvd det i praksis også, sier Emrik Hind Schjeldrup.

Lokale talenter

Magnus Paulsen fra Landsås og Emrik Hind Schjeldrup var de to lokale spillerne blant guttene som var tatt ut til toppsamlingen. Ida Nylund fra Medkila, Emma Sjåfjell fra Kilkam, Lisa Valland fra Medkila og Andrea Hundstad fra Kvæfjord var de lokale jentespillerne som var tatt ut.

– Å bli tatt ut er jo en fantastisk følelse, for man får beskjed om at man er blant de tolv beste i kretsen. Det er både gøy og spennende å få spille på et så høyt nivå som vi har gjort. Målet mitt er å bli proff i England, og å kunne leve av fotballen. Det er derfor jeg trener så mye som jeg gjør. Å komme hit og prestere greit er derfor en fin bekreftelse på at jeg gjør noe riktig. Jeg føler jeg fikk vist meg fram, men jeg vet at jeg kan enda bedre enn dette, sier Schjelderup.

Oppfølging

Både Paulsen og Schjelderup trakk fram trenernes individuelle tilbakemeldinger som det mest nyttige fra øktene.

– Det var mange trenere som var med på treningene, og det var også veldig gode trenere med mye kunnskap. Jeg er glad for at de tok seg så mye tid både under øktene og etter øktene til å snakke med hver enkelt om hva man kan gjøre for å forbedre seg, sier Paulsen.

– Når jeg kommer tilbake til treningene med Medkila har jeg flere konkrete ting jeg kan fokusere på og jobbe med, legger Schjelderup til.

Høyt nivå

Mens guttetreningene var gjestet av et par av Harstad ILs rekruttspillere, var førstelagsspillere fra Medkila med på jenteøktene.

– Å få være med på dette har vært veldig gøy og lærerikt. Jeg hadde lenge håpet på å bli tatt ut, og da jeg så uttaket ble jeg glad. Jeg følte at jeg fortjente å være med. Jeg hadde en god følelse før uttaket, men man er kjempespent uansett. Da uttaket ble lagt ut, og jeg så at jeg var med, ble jeg veldig glad. Det er mange flinke og dyktige trenere her, og man lærer veldig mye. Derfor hadde jeg lyst å være med, sier Sjåfjell.

Etter helgas toppsamlingen mener Sjåfjell at forventningene har innfridd.

– Vi får bryne oss på et høyt nivå. Spillerne som er tatt ut er naturligvis gode spillere, og det blir jo et ekstra høyt nivå på øktene når også Medkilas A-lag var med på økta. Det er gøy å få bryne seg på det nivået, sier hun.