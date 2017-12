Lørdag tapte Harstad 22–28 for Bossekop, men de grønnkledde slo tilbake med en 35-28-seier over Sørreisa/Bardu/BOIF på søndag. Harstad tok derfor med seg to av totalt fire mulige poeng fra helgens kamper. Nyland hadde håpet på flere.

– Kampen mot Bossekop var preget av dårlig forsvarsspill. Vi var ikke nok påskrudd, og vi var ikke godt nok fokuserte eller bestemte. Det var rett og slett det mentale det gikk på. Det er kjipt i ettertid, men det er ikke noe å si på poengtap når vi ikke er nok påskrudd. Da blir vi nemlig straffet, sier han.

Da Harstad møtte Sørreisa/Bardu/BOIF var det med betydelig bedre innsats fra HHK-spillerne.

Diskuterte tapet

– Vi snakket mye om hva vi gjorde galt i kampen mot Bossekop, og at det ikke var akseptabelt ikke å være hundre prosent påslått. Det er klart at vi snakket mye om dette. Guttene responderte godt på det, og mot Sørreisa/Bardu/BOIF tok vi kontroll over kampen fra første minutt, forteller Daniel Nyland.