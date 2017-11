Forlenger med Tromsø IL

Takøy har signert en avtale på ett år med opsjon på ett år ekstra som keepertrener på Alfheim, melder klubben i en pressemelding.

- Etter litt tid i tenkeboksen, så tenkte jeg at så lenge hodet og kroppen fungerer, så ble det at jeg bestemte meg for å takke ja til en ny kontrakt. Selvsagt er det hyggelig at klubben som har fått en ny trener også ønsket det, sier Takøy i pressemeldingen.

- Jeg skal på et tidspunkt tilbake til undervisningssystemet, men jeg er så heldig og privilegert som kan gjøre dette i mellomtiden, legger han til.

Takøy, som er fra Lenvik, ble hentet inn av tidligere trener Bård Flovik foran 2016-sesongen.

De to årene han har vært på Alfheim har vært utfordrende med mange skader på målvaktene.

- På keeperplassen har det vært to krevende år med tanke på den skadeproblematikken som vi har hatt. Til tross for det, så har de som har stått som bakerste mann, gjort en god jobb, og det gjelder både Filip, Jacob og Gudmund, sier Takøy i pressemeldingen.

Takøy var målvaktstrener både for HIL og Medkilas toppserielag før han dro til Tromsø. I Harstad er også Takøy kjent som en av trenerne for eliteserielaget til Harstad Volleyballklubb på 90-tallet.