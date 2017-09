– Sats på VM i Narvik i 2025

Han viser til at VM på sykkel i Bergen ble et vendepunkt for å få store internasjonale mesterskap til Norge.

Mye kan tyde på at Trondheim får ski-VM i 2023 eller 2025. Da må det virkelig spektakulære ting til for også å få alpin-VM til landet. Narvik kan by på det spektakulære, mener Sæther, og tenker på bildene med alpinister i "tomme" luften over Narvik.

