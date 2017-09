Se Medkilas skjebnekamp direkte klokken 15

Mye står på spill i slaget om Nord-Norge i Toppserien lørdag. Bortekampen i Bodø kan være et siste halmstrå for Medkila i kampen for å unngå nedrykk til 1.-divisjon.

Medkila står med to poeng på 16 serierunder. Grand Bodø har fem. Begge lag har 42 minusmål. Matematikken er enkel: Seier for Medkila sender Grand Bodø til direkte nedrykksposisjon. Seier for hjemmelaget gjør at Medkila fortsatt er jumbo og må innhente seks poeng, og forbedre målforskjellen, for å kunne ta igjen konkurrenten på de siste fem serierundene.