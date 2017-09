Høyest rangert i Norge

Helme er godkjent av det internasjonale taekwondoforbundets hovedkontor i Wien, og bærer nå svart belte av 8. dan. Ingen andre har denne graden nasjonalt i dette forbundet. 9. dan er det neste og siste steget. Helme vet ikke om han kommer dit.

Indre fiende

– Jeg har ingen ytre fiende, men kjemper på niende året mot aggressiv kreft. Jeg kjenner at jo sterkere jeg er, desto sterkere står jeg i kampen mot en indre fiende. Derfor trener jeg fortsatt hver dag, og søkte om ny gradering fordi taekwondo er moro, sier 77-åringen.

Først om ni år kan han søke om den høyeste graden.

– Vi får se hva som skjer. Urologen min sier at jeg er en seiglivet jævel. Du skulle vært død for sju år siden, Helme, sier han.

8. dan er en utnevnelse, og ingen fysisk prøve.

– Jeg har vært gjennom sju tidligere eksamener for svartbelter tidligere De var harde, men den siste til 8. dan er på mange måter enda vanskeligere. For å oppnå utnevnelsen må jeg vise til resultater med utøverne under meg. Jeg har heldigvis hatt gode elever. To av dem er blitt verdensmestere. To er blitt europamestere. Ei har vunnet kongepokalen, og andre har tatt medaljer både nasjonalt og internasjonalt. Uten deres suksess ville jeg vært sjanseløs. De har gitt meg en sterk merittliste, sier Helme.

Hylles

På daglig basis er Dag-Owe Jensen hovedinstruktør. Jensen har 6. dan.

– Bjarne var en viktig person for Harstad Taekewon-Do Klubb på 80- og 90-tallet spesielt i den fysiske gjennomføringen av treningen og i klubbdrift. De siste årene har han mer vært en gallionsfigur, som motiverer oss andre. Og vi synes det er artig når gamle far sjøl er med på trening. Han går ikke sparring eller hopper og løper langs veggene lenger, men er fortsatt med på teknisk trening sammen med oss andre, sier Jensen.

– Betyr mye

Helme trives, og skjønner ikke hvorfor han stadig får spørsmål om hvorfor han ofrer så mye tid på idretten.

– Når elevene mine har oppnådd så mye suksess er det ikke et offer, men et gode. Jeg takker dem for alt jeg har oppnådd.

– Taekwondo er en del av livet mitt, og noe jeg har drevet med i nærmere 40 år. Miljøet betyr veldig mye for meg, sier Helme.

Dag-Owe Jensen sier Helmes graderingen til 8. dan er et klapp på skulderen for hele klubben. Helme tiltales som master, og har i praksis samtlige utøvere både i Harstad og ETS Taekwon-Do under seg.

Ei av dem er Marie Myrebø, som har det faglige og daglige hovedansvaret lokalt på Evenskjer. Hun graderte nylig til svart belte 4. dan, og er høyest rangert i ETS-klubben.

– Det tar mange år før jeg er på Bjarnes nivå, men det er ikke umulig å stige i gradene hvis jeg står på og lar taekwondo fortsatt være en viktig del av livet, sier Myrebø.

Primus motor

Etter forberedelser hver dag i flere måneder sto hun foran den fysiske og teoretiske graderingen.

– Jeg var veldig nervøs. Det er spesielt å stå der helt alene foran flere eksaminatorer, og bak deg sitter alle elevene dine og følger med, sier Myrebø.

Hun er først og fremst en primus motor, som Myrebø også var i klubben på Sortland for noen år siden før hun flyttet på seg.

– Mitt mål med taekwondo er i første omgang å være en god instruktør og rollemodell slik at mine elever når langt.

Myrebø utelukker ikke at hun også begynner å konkurrere mer.

– Det kan hende etter hvert at jeg selv kan prestere for å hevde meg i konkurranser.

Hun er instruktør i en veldrevet klubb i vekst.

–Vi har et veldig godt miljø på Evenskjer med drøyt 50 utøvere. Vi tar inn nybegynnere i hele september, og da blir det muligens en dobling i medlemstallet, spår Myrebø.